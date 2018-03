Traficante preso aliciava sobrinhos em Osasco

SÃO PAULO - Um homem foi preso na noite desta quinta-feira, 24, na Grande São Paulo, acusado pela polícia de tráfico de drogas e suspeito de usar dois sobrinhos, uma menina de 13 anos e um menino de 14, para vender os entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, na casa de Inaldo Severino da Silva, 39 anos, na Rua Herbert de Souza, no Jardim 1º de Maio, em Osasco, foram apreendidas 768 pedras de crack, 522 cápsulas com cocaína, 134 papelotes com maconha, além de três pacotes com pasta base de cocaína e R$ 1.581,00.

Também foram levados para a delegacia a sobrinha do acusado M.V.S., de 21 anos, e o marido dela, C.S.B., de 31 anos. De acordo com a polícia, o casal morava na mesma casa, mas não vão ser indiciados porque não teria relação com o crime.

Os adolescentes, que são primos, moram em frente ao acusado.