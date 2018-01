Traficante que levava bebê de 10 dias em carro com droga é presa

SOROCABA - Uma mulher acusada de tráfico de entorpecentes levava seu bebê de 10 dias em um dos carros em que 360 quilos de maconha eram transportados. Ela e outras três pessoas foram presas na noite de quarta-feira, 31, em Monte Mor, interior de São Paulo.

Os criminosos estavam em dois carros e foram detidos por policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar ao chegarem numa chácara, no Recanto das Palmeiras. No local, também foram encontrados equipamentos e soluções para o preparo de cocaína e crack. A droga, equipamentos e os veículos foram apreendidos.

A polícia acredita que a chácara funcionava como um laboratório para preparo e distribuição de drogas. A mãe detida com o bebê tinha viajado do Mato Grosso do Sul para avaliar a qualidade da maconha. Segundo apuração inicial da polícia, entorpecentes processados na chácara eram levados usualmente para distribuição em cidades daquele Estado.

O Conselho Tutelar encaminhou a criança para uma casa de acolhimento e ainda está a procura de familiares que possam assumir a guarda do bebê. Caso não sejam encontrados, o destino da criança será decidido pela Justiça.