A perícia constatou que o detento machucou os pulsos para tirar as algemas e sair pela portaria, que está com as catracas danificadas. O plantonista tinha se ausentado. Os guardas da guarita, terceirizados, costumam ser rígidos apenas com quem entra. A carteira de identidade dele, que pode ser falsa, está em nome do acreano José Martins da Silva. Foi aberto processo administrativo.