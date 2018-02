Traficante é preso com granada, joias e drogas na zona norte de São Paulo

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O traficante Vinícius Tesoni Bacellar Ferreti, de 18 anos, foi detido, nesta segunda-feira, 1, por agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), na Água Fria, zona norte da capital paulista, em posse de uma granada utilizada por grupos especiais das policiais Civil e Militar.

A granada, segundo a polícia, é utilizada em ações de invasão e, quando detonada, libera uma nuvem de fumaça que contém partículas de pimenta. O artefato explosivo e algumas porções de maconha e cocaína estavam em um terreno baldio, na Rua João de Laet, onde o rapaz havia montado um ponto de tráfico de drogas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais também realizaram uma varredura na casa do criminoso. Lá, a equipe apreendeu várias joias, guardadas dentro de um tênis. Elas teriam sido furtadas no domingo, 31, de uma vizinha do criminoso. Não foi esclarecido ainda pelos policiais como a granada chegou às mãos de Vinícius.