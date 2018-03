Traficante é preso com drogas ao desembarcar de taxi no centro de SP

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam, por volta da 0h30 deste sábado, 8, um dos traficantes de drogas que abastecem a região do Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo.

Ao descer de um táxi, na Rua Santa Rosa, Anderson Martins Ferreira, de 20 anos, foi abordado pelos PMs, que localizaram com ele cerca de mil pedras de crack, 46 frascos de lança-perfume, 28 comprimidos de ecstasy, 50 micropontos de LSD, 4 tijolos de maconha, vários papelotes de crack e 470 reais.

Levado ao plantão do 5º Distrito Policial, da Aclimação, o criminoso afirmou à polícia que havia adquirido as drogas no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ferreira foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecente.