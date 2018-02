Traficante é preso com 96,2 kg de maconha Policiais militares prenderam na manhã de ontem um homem com 96,2 kg de maconha, no município de José Bonifácio, região de São José do Rio Preto. A droga foi descoberta por uma blitz no km 232 da Rodovia Assis Chateaubriand e estava em uma caminhoneta com a carroceria carregada de pneus - o material havia sido escondido na parte interna. Os policiais também encontraram 4,5 mil medicantes, entre abortivos, comprimidos para impotência sexual, anabolizantes e remédios para emagrecer.