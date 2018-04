Traficante é preso ao negociar venda de cocaína

Um traficante foi preso na noite de domingo, 16, após negociar a venda de 100 quilos de cocaína para policiais civis à paisana. Eles marcaram um encontro no Largo da Arouche, no centro de São Paulo, e pediram para ver a mercadoria em um lugar mais seguro, mas levaram o traficante, em sua própria caminhonete, direto para o estacionamento do 12º DP, no Pari.

A polícia investigava Renato de Holanda Bessa Júnior, 26 anos, há dois meses. Após negociar a compra da droga, dois policiais à paisana foram ao Largo do Arouche e Bessa Júnior os acompanhou até um estacionamento na Rua Voluntários da Pátria, nº 451, em Santana, onde a cocaína estava escondida em uma caminhonete Dodge. Os investigadores pediram para ver a droga em outro local e Bessa Júnior deu a chave da caminhonete para que um deles dirigisse. O policial assumiu o comando e levou o traficante direto para o estacionamento do 12º DP, onde a prisão foi anunciada.

"São 100 tijolos de cocaína a menos no mercado", comemorou o delegado Eder Pereira e Silva, após o sucesso da ação. A polícia encontrou os tijolos, com cerca de 1 quilo cada, escondidos sob um fundo falso da caçamba e na cabine do veículo. Bessa Júnior, 26 anos, seria filho de um capitão reformado da PM de Roraima e disse que morava no Paraná.