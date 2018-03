Traficante e membro do PCC é recapturado em Diadema

O traficante José Carolino da Rocha, de 28 anos, conhecido como "Sem-Teto", foragido da Penitenciária de Franco da Rocha (Grande SP) e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi recapturado, na noite de quarta-feira, 10, quando seguia a pé, para o aniversário da filha, no Jardim Inamar, em Diadema, na região do ABC paulista.

O rapaz afirmou que, com a prisão de "Birosca", outro membro da facção, ficou para ele a incumbência de coordenar o tráfico em três pontos: no Jardim Guacuri, zona sul de São Paulo (limite com Diadema), na Favela da Fumaça e na Rua Araci, no bairro de Serraria, em Diadema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o foragido, os policiais não encontraram armas ou drogas. Caso registrado no 1º Distrito Policial de Diadema.