Traficante é detido com drogas na casa da namorada em SBC

Seis quilos de droga - entre cocaína e crack -, três celulares e R$ 1.020,00 em cédulas foram apreendidos, às 21h45 de sexta-feira, 2, no interior de uma residência na travessa Passagem do Sossego, no bairro do Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC.

A droga, os aparelhos e o dinheiro pertencem ao traficante Eduardo Araújo Menezes, de 18 anos, conhecido como "Japa", que gerencia a distribuição do entorpecente na região. O rapaz, quando menor, já esteve na Fundação Casa (antiga Febem) pelo mesmo crime. Desta vez foi detido por PMs da Força Tática do 6º Batalhão, que receberam uma denúncia anônima e, ao se aproximarem da casa, assustaram o criminoso, que correu para o interior do imóvel, pertencente à namorada dele.

A mulher, de 36 anos, não estava na residência quando os policiais entraram e detiveram "Japa", encontrando a droga em seguida. A namorada do traficante afirma que não sabia que o rapaz havia escondido o entorpecente dentro da casa. O casal foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de São Bernardo e autuado em flagrante. A jovem deve entrar em boletim de ocorrência como testemunha de acusação.