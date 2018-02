Traficante do PCC é preso com armas escondidas em um berço na zona norte

SÃO PAULO - O traficante Joelton Gomes de Souza, de 28 anos, que, segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), trabalharia para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso, na tarde de quarta-feira, 27, no Jardim Paulistano, região da Vila Brasilândia, na zona norte da capital, em poder de três pistolas e munições, tudo escondido dentro de um berço na tentativa de despistar a polícia, e aproximadamente dois quilos de cocaína.

A equipe da 6ª Delegacia do Patrimônio apurava informações sobre um depósito de armas e, com algumas informações em mãos, deslocou-se até um dos imóveis da Rua Santa Luiza do Norte. Após revirarem a casa e encontrarem a droga, as armas e as munições, os policiais deram voz de prisão a Souza, que, segundo o delegado Márcio Martins Mathias, responderá por tráfico de drogas e porte de armas.