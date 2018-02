Traficante do PCC é detido pela ROTA com fuzil, droga e munição na zona leste

SÃO PAULO - Um criminoso, que segundo a Polícia Militar seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que atua dentro e fora do sistema prisional paulista, foi preso, no final da noite de quarta-feira, 13, em posse de um fuzil calibre 556, cerca de dois quilos de cocaína e munições calibres 9mm, 556 e 762 em um ponto de tráfico de drogas, na Estrada do Imperador, próximo à Avenida Jacu-Pêssego, região de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Ocupando um Honda Civic, o bandido foi localizado por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) após ser denunciado. Ao lado do criminoso estava uma adolescente de 16 anos que, segundo o traficante, seria namorada dele. A arma foi apreendida com o traficante após ele oferecê-la em troca de sua liberdade. Os policiais fingiram aceitar o suborno e, com a arma em mãos, deram voz de prisão ao bandido, que foi encaminhado para o plantão do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e autuado em flagrante.