Traficante distribuía droga em ambulância O socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Votorantim Júlio Marcos Popst foi preso acusado de usar ambulância para fazer a distribuição de drogas. Ele foi uma das dez pessoas presas em operação da Polícia Civil de Sorocaba contra o tráfico interestadual de drogas, armas e munição. As prisões ocorreram em Sorocaba, Votorantim, Limeira, no interior de São Paulo, e em Dourados e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outros seis suspeitos estão foragidos.