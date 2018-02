Tráfego segue normal na maior parte das rodovias

Na Fernão Dias, o tráfego é intenso com pontos de lentidão entre Mairiporã e Bragança Paulista, sentido Minas, onde o motorista trafega a em média 40 km/h. Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, há lentidão por excesso de veículos no início da Serra do Cafezal, do km 336 ao 337.

No Sistema Anchieta-Imigrantes foi registrado um acidente. Um caminhão tombou na altura do km 27 na Anchieta, sentido São Paulo. Por volta das 8h20 a pista já havia sido liberada e não havia lentidão no local. Não foram registradas vítimas fatais, e por volta das 8h40 o tráfego já estava normalizado.

Na Rodovia Carvalho Pinto, havia tráfego intenso entre os kms 129 e 130. Para quem segue na direção de Campos do Jordão, ainda não havia lentidão na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro por volta das 8h30.

No sentido interior, o tráfego fluía bem na Anhanguera, Bandeirantes e Raposo Tavares. Na Castelo havia 1 km de lentidão, entre os kms 78 e 79.