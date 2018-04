Tráfego normalizado nas estradas nesta madrugada de 2ª feira em SP

SÃO PAULO - O tráfego nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo já estava normalizado à 1h30 desta madrugada de segunda-feira, 2, segundo as concessionárias. O único ponto de lentidão ocorria entre os quilômetros 281 e 280 da pista sentido capital da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região do pedágio, em Praia Grande, litoral sul, em razão do excesso de veículos.

Entre a 0h do dia 27 e à 0h desta segunda-feira, 2, haviam descido para a Baixada Santista, segundo a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, mais de 519 mil carros. A expectativa era de que o número de carros chegasse a 730 mil. A contagem dos veículos que retornam da Baixada será encerrada à meia-noite de hoje. Até à 1h30, haviam retornado 357 mil, restando portanto 162 mil carros.

Chove em alguns pontos das principais rodovias, mas não havia registro de acidentes graves nesta madrugada de segunda-feira. O Sistema Anchieta-Imigrantes ainda opera no esquema de subida 2 x 8, com as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta direcionadas para o planalto. Este esquema deve permanecer durante toda esta segunda-feira, segundo a Ecovias.