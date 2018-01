Tráfego nas estradas em SP segue tranquilo

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Até o início da manhã de hoje ainda era tranquilo o movimento de veículos nas principais rodovias estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo. O Sistema Anchieta-Imigrantes está em operação o esquema 7 x 3, com descida para o litoral sendo feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e pela pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto que a subida para a capital paulista ocorre somente pela pista Norte da Imigrantes.

O tráfego segue abaixo do normal, com tempo bom e visibilidade satisfatória em todo o percurso. Segundo a concessionária Ecovias, dos 232.500 veículos que desceram para a baixada desde a 0h de quinta-feira, 106.300 já retornaram para São Paulo até as 6h30 de hoje.

Nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Hélio Schmidt, Castelo Branco e Raposo Tavares também são boas as condições de tráfego e visibilidade. Já pelas estaduais Anhanguera e Bandeirantes, motoristas enfrentam neblina entre São Paulo e Jundiaí, com visibilidade prejudicada.

Há neblina também em todo o trecho paulista da rodovia federal Régis Bittencourt. Nas outras duas federais, Fernão Dias e Presidente Dutra, e nas litorâneas Tamoios, Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz e Rio-Santos, o tempo é bom e visibilidade total, sem prejuízos para a viagem dos motoristas. Nas últimas horas, não foram registrados acidentes graves, segundo informaram as concessionárias e a Polícia Rodoviária.