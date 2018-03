Tráfego na estradas de SP deve ficar ruim até o começo da tarde desta sexta

São Paulo - O paulistano que pretende deixar a capital nesta sexta-feira, 7, feriado da Independência, deve enfrentar tráfego pesado, principalmente durante a manhã e no início da tarde. As concessionárias que administram as mais importantes rodovias do Estado advertem para a situação mais complicada até 15h.

Na Via Dutra e na Régis Bittencourt, o movimento deve ficar mais intenso até 14h.

No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, até 12h. , No Complexo Anhanguera-Bandeirantes é bom deixar para viajar hoje depois das 13h.

Volta. A Operação Subida do Sistema Anchieta-Imigrante começa a ser implementada às 16h deste sábado, 8.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, durante todo o dia, duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta vão funcionar no sentido capital.

Saída para o feriado. Nesta quinta-feira, 6, o motorista enfrentou até 32 km de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, que registrou a maior lentidão entre as principais estradas paulistas, apesar da Operação Descida.

Na Rio-Santos, um caminhão carregado com óleo diesel tombou às 16h45 na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte. O motorista teve ferimentos leves.

A capital registrou ontem 228 quilômetros de congestionamento no começo da noite. O índice é quase o dobro do registrado em uma quinta-feira comum pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas menor do que o recorde histórico de 295 km em 1º de junho.