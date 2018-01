Tráfego na BR-101 em Santa Catarina é totalmente liberado

A Rodovia BR-101, em Santa Catarina, foi totalmente liberada por volta das 6 horas desta segunda-feira, 14, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ficar bloqueada desde a tarde de sábado, 12, por conta da grande quantidade de água na via.

A pista foi interditada por volta das 16h45, entre as regiões de Maracajá, na altura do km 404 da estrada, e km 412, em Araranguá, de acordo com a PRF.

Neste domingo, a pista havia sido parcialmente liberada às 9h15, somente para veículos de carga, de forma alternada, por conta de uma lâmina de água de cerca de 50 centímetros que persistia sobre a via.