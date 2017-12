Tráfego na 25 de Março será bloqueado no sábado O tráfego de veículos na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, será bloqueado a partir de sábado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição segue até 24 de dezembro, no período de segunda a sábado, das 10 horas às 17 horas, no trecho entre a Rua Carlos de Souza Nazareth e a Ladeira da Constituição.