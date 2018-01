Tráfego intenso nas rodovias do litoral norte

O movimento de veículos continuava intenso nas rodovias litorâneas, na região norte do Estado de São Paulo, por volta das 11 horas desta segunda-feira, 4.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba da Rio-Santos estava com tráfego carregado, devido ao excesso de veículos causado pela interdição total da Rodovia Oswaldo Cruz.

Na Rodovia dos Tamoios, o trânsito também estava complicado, mas sem pontos de paradas. A Rodovia Mogi-Bertioga seguia com o trânsito intenso, sem congestionamentos.

A Rodovia Presidente Dutra tinha tráfego tranquilo nos dois sentidos. Apenas na região de Pindamonhangaba havia lentidão nos dois sentidos devido a obras, entre os kms 103 e 102m sentido Rio, e entre os kms 101 e 102, sentido São Paulo.

O retorno a São Paulo seguia com tráfego intenso por toda a Rodovia dos Imigrantes, com pontos de parada na região de semáforos, em São Vicente, do km 69 ao km 67, e, no trecho de serra, entre os km 53 e km 51. A Rodovia Anchieta tinha tráfego fluindo bem.

O tráfego estava normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes, sistema Castello Branco-Raposo Tavares e nas Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt.