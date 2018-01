Tráfego é tranquilo nas rodovias de São Paulo

Os motoristas encontram tráfego tranquilo nas principais rodovias que cruzam o Estado de São Paulo nesta manhã de sábado. Não há registros de lentidão ou acidentes graves, segundo as concessionárias e as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE).

O sistema Anchieta/Imigrantes opera no sistema 7 x 3. Quem segue para o litoral utiliza as quatro faixas da Anchieta e as três pistas Sul da Imigrantes. No sentido capital, o motorista utiliza as três faixas Norte da Imigrantes. A interligação está liberada nos dois sentidos. Segundo a Ecovias, que administra esse sistema, o tráfego e visibilidade são normais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trânsito também é bom na Cônego Dômenico Rangoni, que faz a ligação com o Guarujá, e na Padre Manoel da Nóbrega, que estabelece a ligação entre o sistema Anchieta/Imigrantes e os municípios de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no litoral sul paulista.

Para quem segue para o litoral norte, a Ecopistas informa que as condições de trânsito e visibilidade são boas no sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Tamoios, Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga não apresentem lentidão, segundo a PRE.

No sistema Anhanguera/Bandeirantes, o trânsito é bom, segundo a concessionária Autoban. A Viaoeste, que administra as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, também registra tráfego normal na manhã deste sábado. O motorista também não encontra dificuldades nas federais Fernão Dias e Dutra.