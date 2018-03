Tráfego é normal na maioria das estradas de SP

As rodovias Anchieta e Imigrantes apresentavam tráfego intenso no trecho de serra. A Rodovia dos Imigrantes tinha lentidão do km 69 ao km 67, no sentido São Paulo, por excesso de veículos.

As rodovias dos Tamoios e Rio-Santos tinham tráfego intenso, mas com boa fluidez. Na Tamoios, era realizada a operação Pare-Siga na altura do km 28, em Paraibuna. Na Rio-Santos, o trecho mais complicado estava na altura de Riviera, sentido Guarujá. A Mogi-Bertioga apresentava tráfego bom.

A Rodovia Castelo Branco apresentava congestionamento entre os quilômetros 32 e 28, no sentido São Paulo, por reflexo de acidente. A Fernão Dias tinha tráfego intenso no sentido São Paulo, na altura de Atibaia e Mairiporã, porém sem pontos de parada.

As rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares, Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentavam tráfego normal.