Tráfego é intenso nas rodovias litorâneas de SP nesta quarta

O tráfego de veículos no retorno para São Paulo continuava intenso em todas as rodovias litorâneas do Estado por volta das 8h15 desta quarta-feira de Cinzas, 25. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), as rodovias Mogi-Bertioga, Rio-Santos e dos Tamoios seguiam com trânsito intenso, mas com boa fluidez. O movimento também era intenso em toda a extensão da Rodovia dos Imigrantes, principalmente no trecho de serra, mas sem pontos de paradas, segundo a Ecovias. Nas demais rodovias, como a Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Castelo Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes e Anhanguera, o movimento estava tranquilo. Fernão Dias Uma pessoa ficou levemente ferida no começo da manhã após o veículo capotar na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias. Por volta das 6h30, a barra de direção de um Jeep quebrou, segundo informações do motorista, que acabou perdendo o controle do veículo, capotando na altura do km 69, próximo ao Túnel da Mata Fria, em Mairiporã. O veículo foi retirado rapidamente da rodovia e não causou congestionamento. O fluxo de veículos estava abaixo do normal, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Balsas O tempo de travessia das balsas no litoral sul e norte de São Paulo era considerado normal, sem filas, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Santos-Guarujá: as cinco balsas operavam com o tempo de travessia em 15 minutos, nos dois lados. Ilhabela-São Sebastião: o motorista esperava 20 minutos para realizar a travessia, para os dois lados, que estava sendo feita por quatro balsas. Cananéia-Ilha Comprida: o tempo de espera para a travessia, feita por uma balsa, era de 20 minutos.