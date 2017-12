Tráfego é intenso nas principais rodovias que saem da capital na manhã desta sexta

Quem vai viajar para o litoral ou interior de São Paulo já encontra trânsito nas principais rodovias que saem da capital na manhã desta sexta-feira, 27. Segundo as concessionárias, o horário de pico deve começar a partir das 16 horas.

No sistema Anchieta-Imigrantes, há 12 km de congestionamento na rodovia Imigrantes, no trecho de planalto, em direção ao litoral do km 23 ao km 32 (pouco antes do pedágio) e do km 40 ao km 43. Também há tráfego intenso no trecho de serra no sentido São Paulo.

Já na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, o tráfego é lento do km 270 ao km 268, devido ao excesso de veículos.

O sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem trânsito do km 11 ao km 13 da Ayrton Senna, no sentido Rio de Janeiro, por causa de um acidente que ocupa a faixa 1, da esquerda. A lentidão já começa na região de São Paulo. Nos dois sentidos da rodovia Hélio Smidt e da Carvalho Pinto o tráfego flui tranquilo.

A rodovia Padre Manoel da Nobrega tem tráfego intenso em direção a Peruíbe e a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) tem trânsito sentido Bertioga.

Interior. Em direção ao interior, a movimentação das rodovias é tranquila. O sistema Anhanguera-Bandeirantes e a Raposo Tavares não têm trânsito, segundo as concessionárias. Já a rodovia Castello Branco tem tráfego lento na direção à capital em trecho entre Osasco e São Paulo do km 14 ao km 13.

A Rodovia Dutra tem tráfego lento na pista expressa no sentido Rio - São Paulo por causa de obras na pista do km 296 ao km 297. E também sentido São Paulo - Rio na pista expressa em Caçapava, do km 121 a 117, por causa do excesso de veículos, e em Resende, no Rio de Janeiro, do km 305 ao km 298, por causa do excesso de veículos.

Voos. Nos aeroportos, a movimentação nos guichês é intensa, mas a situação operacional é tranquila, segundo a Infraero e a GRU Airport. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, entre meia noite e 6 horas desta sexta, 11 voos atrasaram e dois foram cancelados. Até as 6 horas foram registradas 33 decolagens e 35 pousos.

No aeroporto de Congonhas, das 6 horas às 9 horas ocorreram 45 voos, com 2 atrasos e 2 cancelamentos.