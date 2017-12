Tráfego é intenso na Anchieta; veja o movimento nas estradas O tráfego segue intenso, mas sem pontos de lentidão, nem registro de acidentes no sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral de São Paulo. A concessionária Ecovias opera no padrão 2 x 8 - duas faixas da Via Anchieta para a descida da Serra do Mar e as outras duas da Anchieta, mais as seis faixas de ambas as pistas da Rodovia dos Imigrantes para a viagem rumo à região do ABC e à capital. Veja também: Cresce em 13,3% número de mortes em BRs no fim do ano Estradas em São Paulo registram menos mortes no réveillon Rio e Distrito Federal têm menos acidentes no réveillon Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Por volta das 23h20, a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, fechou a pista sul da Rodovia dos Imigrantes para inversão de mão de direção e restabelecimento da operação 5 x 5, isto é, ambas as estradas com uma pista para subida e a outra, para a descida da Serra do Mar. A interdição deve durar até a meia-noite. O tráfego é normal em todo o sistema, porém com chuva em quase todos os trajetos. O tráfego também é normal na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que segue até Peruíbe, no litoral sul. Também segue sem problemas na Cônego Domenico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá. O alerta fica por conta do mau tempo em quase todo o sistema, prejudicando a visibilidade e exigindo atenção - e prudência - dos motoristas, informa a Ecovias.