Tráfego é bom na maioria das estradas de São Paulo

As vias litorâneas têm fluxo carregado de veículos, porém sem ponto de parada. A Rodovia Oswaldo Cruz é a única que segue com tráfego normal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Rodovia Fernão Dias tem morosidade de Guarulhos até Atibaia, nos dois sentidos. A Rodovia Régis Bittencourt tem congestionamento, no sentido Curitiba, na região da Serra do Cafezal, do km 331 ao 337. A Raposo Tavares tem tráfego intenso, porém sem trecho com parada.

O Sistema Anchieta-Imigrantes não tem morosidade, em ambos os sentidos, assim como o Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Nas Rodovias Presidente Dutra e Castello Branco o motorista segue sem problemas.