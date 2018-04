Tráfego deve ser liberado esta noite na Oscar Freire

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou na tarde desta segunda-feira, 31, que já realizou o conserto na tubulação da rede de água no cruzamento da Rua Oscar Freire com a Avenida Rebouças e que o trânsito deve ser liberado ainda nesta noite.

Por volta das 16 horas, os técnicos realizavam o aterramento da vala. Em seguida, será feita a colocação da base de concreto. O término do serviço deve ocorrer por volta das 20 horas, quando o trânsito deve ser liberado. A capa asfáltica será feita amanhã. Segundo a Sabesp, não foi necessário interromper o abastecimento para o serviço.

Segundo a Sabesp, um anel da junta de uma tubulação de uma rede antiga rachou, provocando um pequeno vazamento que contribuiu para um solapamento de dois metros de profundidade por 1,5 metro de diâmetro na Rua Oscar Freire na noite de ontem.