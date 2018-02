Tráfego começa a se intensificar nas rodovias

Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego segue intenso no sentido Minas, com pontos de parada na região entre Mairiporã e Bragança Paulista. Na Régis Bittencourt, o tráfego também é intenso e há congestionamento especialmente na chegada à Serra do Cafezal, do km 336 ao 337. No trecho de serra, foi liberado o acostamento.

Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, há lentidão na altura de Caçapava, do km 125 ao 117 e, na região de Cachoeira Paulista, do km 40 ao 38.

A Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, tem trânsito lento do km 127 ao 130, região de Taubaté, por excesso de veículos.

Nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes o tráfego é normal no sentido interior.

Para quem trafega com destino a Campos do Jordão, a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro não tem trechos de lentidão, mas há neblina na serra. O motorista deve, portanto, redobrar a atenção.

No sentido litoral, o Sistema Achieta-Imigrantes tem tráfego normal. A Rodovia dos Tamoios foi palco de uma manifestação popular na altura do km 67, mas por volta das 9h40 o protesto já havia terminado e não havia lentidão.