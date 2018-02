Tráfego começa a ficar pesado nas rodovias de SP

SÃO PAULO - As estradas para o litoral e interior do Estado de São Paulo já apresentavam, por volta das 16 horas, vários pontos de tráfego intenso nesta tarde de quarta-feira, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos era intenso no sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt. A situação era a mesma na Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais. Na Rodovia Presidente Dutra, os motoristas encontravam congestionamento na pista marginal na saída da capital paulista, entre os quilômetros 231 e 227, sentido Rio de Janeiro, e em Jacareí, entre os quilômetros 159 e 156, no mesmo sentido.

Para quem seguia para o interior, o movimento era intenso na Rodovia Castelo Branco. A pista local apresentava lentidão entre os quilômetros 21 e 24 e a expressa, do quilômetro 23 ao 24, na região entre Osasco e Barueri. O tráfego também estava complicado na Rodovia Ayrton Senna, nos dois sentidos. Na direção ao interior, o tráfego estava pesado, porém sem paradas, entre os quilômetros 12 e 14, e com pontos de paradas no outro sentido, entre os quilômetros 21 e 19.

Quem seguia para Campos do Jordão encontrava tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Peixoto. No litoral, a Rio-Santos estava com trânsito complicado na região da Riviera de São Lourenço. Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, o tráfego era normal, segundo a Ecovias, assim como as Rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Raposo Tavares.