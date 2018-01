Tráfego começa a ficar intenso nas rodovias litorâneas

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

O trânsito nas rodovias litorâneas começa a ficar intenso no sentido São Paulo por volta das 12h30 desta terça-feira de Carnaval, 16. A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no trecho de serra e de planalto.

Segundo a concessionária Ecovias, o motorista ainda não encontra pontos de congestionamento. O Sistema Anchieta-Imigrantes implantou às 9 horas a operação subida 2x8, disponibilizando as pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e norte da Via Anchieta para São Paulo e apenas a pista Sul da Anchieta para o litoral.

A Ecovias informou que 392.494 mil veículos desceram a serra. Desses, 292.109 mil já retornaram a capital paulista. Restam 100.385 veículos para retornar do feriado de Carnaval.

As rodovias Mogi Bertioga e Rio-Santos também apresentam fluxo intenso em quase toda a extensão, sentido capital paulista. O trânsito é intenso na Rodovia dos Tamoios, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 18, em Jambeiro, e do quilômetro 34, em Paraibuna.