O tráfego é bom no início desta tarde de domingo, 21, nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária e as concessionárias.

Nenhum acidente grave foi registrado nas últimas horas. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema tradicional 5 x 5. Na última hora desceram 2.014 veículos e subiram 2.346.