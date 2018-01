Tráfego bom nas estradas dentro de SP. Acidente causa bloqueio na pista norte da Imigrantes

O motorista que utiliza neste momento (6h15) as principais rodovias estaduais e federais dentro do estado de São Paulo não encontra nenhum tipo de dificuldade segundo as concessionárias e a Polícia Rodoviária. O tráfego segue bom nas federais Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt. O mesmo ocorre nas estaduais Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Tamoios, Padre Manoel da Nóbrega, Cônego Domenico Rangoni e Dom Pedro I.

Sistema - O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5 x 2 - com descida feita pelas pistas sul da Anchieta e Imigrantes e subida apenas pela pista norte da Anchieta. Um caminhão-tanque transportando ácido clorídrico tombou no trecho de serra da pista norte da Imigrantes - que era usada no sentido planalto - obrigando a concessionária Ecovias a bloquear a rodovia. A pista norte deverá ser liberada novamente por volta das 7h, fazendo com que sistema, que apesar do acidente não possui trechos de lentidão, volte a operar no esquema 7 x 3 - descida feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes.

Números - Entre a 0h de quinta-feira, 9, e as 6h desta sexta-feira, 10, já haviam passado pelos pedágios do SAI em direção ao litoral 152 mil veículos. Para o feriado de Páscoa, a Ecovias estima que entre 185 e 340 mil veículos utilizem as estradas do sistema rumo à Baixada Santista.

Acidente - Por volta das 4h, um motoqueiro morreu atropelado por uma carreta ao acessar (na contramão) a pista sentido SP-PR da Rodovia Régis Bittencourt na altura do quilômetro 279 pela via que é usada como acesso ao município de Embu pelos motoristas que estão na rodovia.