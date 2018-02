Tradição dos Gomes

Sensibilizados com a notícia de que não há vagas para José Genoino no sistema prisional, detentos de todo o País estão mobilizados para dar um jeitinho. "Vai ser só pra dormir, gente!", argumenta-se nos banhos de Sol.

Fofo da corte

Bastou uma única lágrima escorrendo furtiva pela face de Marília Gabriela durante o comovente discurso de despedida do ministro Ayres Britto em sua última sessão plenária do STF e - pronto! - o tal do namorado italiano da jornalista teve nova crise de ciúmes! Assim não dá!

Que isso, companheiro?

Se tivesse falado de corda em casa de enforcado, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, não teria sido mais insensível! Isso lá era hora de dizer que "preferiria morrer a ir para a cadeia no Brasil", caramba? Teve gente no PT que ficou chateada com o companheiro!

Já é Natal

'Amigo oculto' do PT pode pagar dívidas (R$ 1,46 milhão, no total) de Dirceu, Genoino e Delúbio com a Justiça.

Recuperado

Uma coisa o brasileiro deve a Carlinhos Cachoeira: graças a ele, Stepan Nercessian largou a política e volta em grande estilo ao cinema no fim do mês na comédia Os Penetras, de Andrucha Waddington.

A imprensa em geral - esta coluna, em particular - deve um pedido de desculpas à sogra de Cid Gomes. Aos poucos, a gente vai percebendo que dona Pauline Carol não é a maior responsável pelas lambanças que o governador cearense apronta em voos oficiais pra fora de seu Estado!

Para viajar na maionese com algo muito mais grave, inclusive, que dar carona à mãe da primeira-dama para a Europa - ou mandar a patroa representar o Ceará no Egito -, Cid mostrou dia desses que não precisa de ninguém da família, sequer da mulher, muito menos da sogra.

Sem paciência para esperar o taxiamento do jatinho que o levava para um encontro com a presidente Dilma na Bahia, o governador resolveu se adiantar, atravessando a pé a pista principal do aeroporto internacional de Salvador.

Resultado: obrigou um voo de carreira da Avianca a arremeter e outro da Gol a abortar procedimentos de pouso.

É o tipo de maluquice que, francamente, nem o irmão mais velho e famoso que Cid fazia em seus momentos mais intempestivos! O Ciro, aliás, ainda não aprontou nenhuma à altura das tradições da família Gomes depois que se separou da Patrícia Pillar! Deve estar bolando alguma daquelas!

Últimos preparativos

Já está quase tudo pronto para o anúncio oficial do namoro de Neymar com Bruna Marquezine. A jovem atriz espera apenas que o craque dê mais duas ou três tesouradas naquele topete ridículo para autorizar a divulgação do relacionamento! Do jeito que estava quando ela o conheceu, francamente, só dava mesmo pra namorá-lo escondido! De lá pra cá, convenhamos, já melhorou muito!