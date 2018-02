Traçado já foi mudado 5 vezes Cercado de polêmica, o projeto do Trecho Norte do Rodoanel obteve licença ambiental prévia pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, apesar de críticas dos ambientalistas e votos contrários dos representantes de ONGs. O governo promete minimizar os impactos sobre áreas da Mata Atlântica e reduzir as interferências sobre áreas de urbanização consolidada.