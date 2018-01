Um convênio firmado ontem entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo vai oferecer vagas para que moradores de rua trabalhem registrados, com salário-base de R$ 520 para um auxiliar de limpeza. O sindicato vai oferecer capacitação profissional. Quarenta moradores já foram admitidos no primeiro dia.