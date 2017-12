Trabalhadores das obras de shopping em Campinas são dispensados nesta terça

CAMPINAS - Os trabalhadores das obras de ampliação do Shopping Iguatemi, em Campinas, foram dispensados do serviço na manhã desta terça-feira, 20. Os operários Francisco Célio Pereira da Silva e Manoel Bernardo da Silva, ambos nascidos no Piauí, morreram por volta das 20h desta segunda-feira, 19, quando parte da laje que cobre o prédio desabou. Apesar da paralisação das obras, o shopping está funcionando normalmente.

A obra havia sido embargada no dia 7 de agosto do ano passado por problemas nas instalações elétricas e risco de queda de grandes alturas. Segundo Sidnei Furtado, coordenador da Defesa Civil, a laje que desabou tem dimensões em torno de 15m x 15m. Segundo o coordenador, os operários que trabalhavam nas proximidades informaram que dois trabalhadores haviam ficado sob a laje. Ninguém mais ficou ferido.

Soldados do Corpo de Bombeiros, integrantes da Defesa Civil do Município, além de policiais militares e cães farejadores do canil da corporação, foram acionados para fazer as buscas no local.

A assessoria de imprensa do centro comercial informou, por meio de nota, que acompanhará a "apuração do caso junto à empresa contratada e está à disposição das autoridades para colaborar na investigação do ocorrido".