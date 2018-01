Trabalhadores da Fundação Casa entram em greve na terça

Os trabalhadores da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), vão entrar em greve a partir da zero hora da próxima terça-feira, 10, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo.

No mesmo dia, às 10 horas, será realizada uma assembleia geral, em frente ao Complexo Brás, onde será encaminhada aos trabalhadores a nova contraproposta da Fundação Casa. A greve foi decidida em assembleia da categoria no último dia 10.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cerca de 11 mil trabalhadores da entidade em todo o Estado reivindicam reajuste real de 16,32%, respeito à data base da categoria e mais 84 itens da pauta de reivindicação, como segurança no local de trabalho e fim do assédio moral na Fundação.