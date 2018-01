Trabalhadores acham crânio humano no centro de Sorocaba

SOROCABA - Um crânio humano foi encontrado nesta terça-feira na beira de um córrego, na Vila São João, região central de Sorocaba (SP). A peça foi achada por funcionários da autarquia municipal de água e esgoto durante a limpeza do córrego. Não havia sinal do restante da ossada no local.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil examinaram o achado, mas ainda não emitiram um laudo. De acordo com o delegado do 5º Distrito Policial, que investigará o caso, o crânio estava em local visível e pode ter sido colocado para assustar os transeuntes. Uma das hipóteses é de que a peça tenha sido retirada do ossário de um dos cemitérios da cidade.

Em São Paulo, dois casos semelhantes foram registrados em menos de um mês. No dia 1º deste mês, um crânio foi encontrado em plena Avenida Paulista. No dia 20 de fevereiro, a ossada estava numa jardineira próxima do edifício Copan, no centro.