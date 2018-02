Tours pelo centro revelam a SP natalina

É possível evitar o trânsito e admirar a decoração de Natal que enfeita a Avenida Paulista e outras vias da cidade. Uma série de tours e atividades propõe passear pela São Paulo natalina - especialmente na região central - a pé e de transporte público.

Uma das opções é o É Natal no Centro. Nele, organizadores convidam o público a caminhar pela área onde São Paulo nasceu e, de bônus, ver toda a iluminação natalina. O tour começa na Praça da República e passa por pontos importantes, como o Teatro Municipal, o Shopping Light e o prédio da Prefeitura.

Segundo Luiz Paulo Simardi, da empresa Around SP, o diferencial do tour é o contexto histórico do passeio. "A Paulista tem uma quantidade maior de locais enfeitados, mas o centro tem mais atrações turísticas e, por isso, é mais completo."

Ele garante que quem quiser participar não precisa se preocupar com a segurança. "É um passeio para juntar a família. Sei que muitos têm receio do centro, mas a intenção é conhecer melhor a cidade. Sob as luzes de Natal, fica até romântico."

Quem trabalha ou frequenta a região central durante o dia também poderá curtir algumas atrações. Nas duas próximas semanas, o Sesc Carmo realiza o espetáculo Meu Natal Presente no Seu Presente de Natal. Organizada em quatro cenas que abordam o consumismo e os verdadeiros valores natalinos, a peça é itinerante e vai percorrer três roteiros em cada uma das apresentações.

De metrô. Neste ano, os ônibus da Prefeitura que faziam o roteiro de decoração de Natal não vão mais estar disponíveis. De acordo com a diretora de Turismo da São Paulo Turismo, Luciane Leite, a falta de patrocínio impossibilitou o tour, mas deu força a um outro projeto: o Turismetrô.

Nos próximos três fins de semana, quem quiser passear pelo centro, ver a exposição de presépios no Museu de Arte Sacra e conferir a decoração da Paulista poderá participar do roteiro.