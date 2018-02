Total de usuários para de crescer pela 1ª vez em 3 anos

Entre 2006 e 2009, em plena crise aérea e com o trauma do acidente com o avião da TAM, que matou 199 pessoas em julho de 2007, Congonhas restringiu a movimentação de pousos e decolagens e perdeu quase 5 milhões de passageiros: de 18,4 milhões em 2006, caiu para 13,6 milhões em 2009.

Já Cumbica, em Guarulhos, cresceu. Em 2011, fechou o ano com 30 milhões de passageiros - um recorde. Neste ano, as projeções da concessionária GRU Airport são de 33 milhões de passageiros.

"Congonhas está estagnado porque as duas grandes empresas que operam lá, Gol e TAM, estão colocando o pé no freio. Cancelam voos e não cedem espaço para outras empresas", explica o engenheiro aeronáutico e professor da USP Jorge Leal Medeiros. Juntas, Gol e TAM são responsáveis por 90% dos voos em Congonhas. / N.C.