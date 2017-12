Torres causam, sim, danos à saúde

A radiação, contudo, enfraquece à medida que a distância da antena aumenta. Como os valores típicos das potências lançadas pelas estações radiobase são de 3 a 5 watts, distâncias da ordem de 5 a 6 metros já são consideradas seguras para as pessoas. Se a potência da antena for maior, o perímetro de segurança também deve ser ampliado.

Estudos mostram que as potências lançadas pelos celulares, apesar de menores, também podem provocar riscos à saúde, pelo fato de os aparelhos estarem em contato direto com os usuários. A recomendação é usar os celulares próximos da cabeça durante o mínimo de tempo possível. O ideal é usar fones de ouvido. No Brasil, a Universidade Estadual de Campinas e a Federal do Rio Grande do Sul, entre outras, aprofundam os estudos sobre os efeitos da radiação na saúde.

É PROFESSOR TITULAR DA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MICRO-ONDAS E ÓPTICA DA UNICAMP