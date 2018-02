'Torre de Babel' tem fãs de literatura Agatha Christie, Dan Brown, Frederick Forsyth. Os best-sellers do romance policial, onde quase sempre o bandido se dá mal no fim da história, são preferidos até na prisão. É assim na Penitenciária de Itaí, no interior do Estado, que abriga 1.438 detentos de 80 nacionalidades. Tanta variedade rendeu à unidade o apelido de Torre de Babel.