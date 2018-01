Tornozeleira vai monitorar agressor em MG A Justiça de Minas Gerais oficializa hoje a criação de um sistema inédito no Brasil que vai monitorar agressores de mulheres enquadrados na Lei Maria da Penha com tornozeleiras eletrônicas. O programa substituirá a prisão preventiva, com a aplicação dos equipamentos como medida cautelar. A iniciativa visa a garantir o cumprimento das medidas legais de afastamento do lar e de proibição de aproximação da vítima.