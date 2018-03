Tornado assusta e causa prejuízos em Nova Iguaçu

Sete bairros sentiram, durante 20 minutos, os efeitos do tornado que passou pela cidade por volta das 18h30. O meteorologista Lucio de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inicialmente achou improvável que fosse um tornado, mas não teve dúvidas ao ver os vídeos no YouTube. "Não estava acreditando, mas a nuvem em forma de funil não deixa dúvida."

O tornado não tocou o solo, o que resultaria na devastação que ocorre nos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) confirmou que foi um tornado da categoria F1, a mais fraca, com ventos entre 115 km/h e 180 km/h, capazes de destruir construções frágeis. O fenômeno é formado pelo choque de massas de ar quente e fria.