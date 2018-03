Torcedores se juntam ao protesto Não era um apoio oficial das agremiações, mas parte das torcidas organizadas de São Paulo estava na manifestação de anteontem. "A gente lida com a truculência da polícia toda semana, então decidimos ficar à frente da faixa do protesto", disse M.G.F.P., de 29 anos, da Camisa 12, do Corinthians. Ele diz que pelo menos cem integrantes combinaram participar do protesto.