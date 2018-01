Torcedores provocam tumulto na estação Sé do Metrô em SP

Torcedores dos times São Paulo e Santos provocaram um tumulto na Estação Sé do Metrô, no centro de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 25. A Polícia Militar afirmou que ninguém ficou ferido durante a briga, que durou cerca de 20 minutos.

Segundo o Metrô, os dois grupos se desentenderam às 13h25, na estação da Sé. Em nota, a empresa destacou que os seguranças do Metrô auxiliaram no controle da situação. " Às 13h45 o embarque começou a ser normalizado".

