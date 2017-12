Torcedores promovem quebra-quebra na Fernão Dias

A pista sentido São Paulo da rodovia continuava totalmente interditada na altura do quilômetro 82, região de Guarulhos, por causa do alagamento na madrugada desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária, torcedores do Corinthians que estão em dois ônibus, na altura do quilômetro 74 da Rodovia Fernão Dias, na pista sentido São Paulo, provenientes de Bragança Paulista, promovem um quebra-quebra em outros veículos que estão parados na estrada. As viaturas da Polícia Rodoviário ainda não conseguiram chegar ao local. De acordo com a Polícia Rodoviária, o congestionamento já atinge o município de Mairiporã, em uma extensão de cerca de 20 quilômetros. A pista no sentido Belo Horizonte foi liberada por volta da meia-noite. Mesmo assim, às 0h50, ainda persistia um congestionamento de dois quilômetros.