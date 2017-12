Torcedores brigam após partida de futebol

Torcedores do Santos e do Corinthians entraram em confronto neste domingo, 31, após o jogo entre os dois times, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a polícia, 115 torcedores envolvidos na briga foram levados ao 7º Distrito Policial da cidade, onde serão ouvidos e liberados.

Um torcedor foi ferido com uma paulada na cabeça. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa, medicado e liberado. O confronto começou por volta das 19 horas.

Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil, os torcedores do Corinthians deixaram seus carros estacionados no Hipermercado Extra da Avenida Ana Costa. Quando iam buscá-los, foram surpreendidos pelos torcedores dos Santos, na Rua Pedro Américo.

A briga começou no local e terminou dentro do hipermercado. A escada rolante do estabelecimento e uma viatura da Polícia Militar foram danificadas. Com os torcedores, foram apreendidos diversos rojões, pedras e pedaços de pau.