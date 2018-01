Torcedor do São Paulo morto por policial é enterrado

O corpo do torcedor do São Paulo, Newton Cesar de Jesus, de 26 anos, foi enterrado neste sábado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. Cerca de cem pessoas compareceram ao local. Cesar foi baleado no último domingo, antes do início do jogo do São Paulo, no estádio Bezerrão, na cidade satélite do Gama, pelo policial militar José Luiz Carvalho Barreto. Veja também: Imagens da TV Record do momento em que o torcedor é baleado Foto: Werther Santana/AE O policial deu uma coronhada na cabeça do torcedor, quando a arma disparou. Os exames médicos mostraram que a morte aconteceu pela lesão provocada pela coronhada, já que o tiro passou de raspão. Foto: Werther Santana/AE A morte do torcedor foi formalmente diagnosticada às 10h50 de quinta-feira. A família concordou com a doação dos órgãos, mas só foi possível viabilizar o transplante das córneas, porque os outros órgãos foram comprometidos nas três paradas cardíacas que Newton sofreu nos últimos dias.