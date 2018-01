Torcedor cai de prédio ao comemorar gol em SP

O garçom Albino Neves Cardoso, de 37 anos, caiu, por volta das 18h30 deste domingo, 29, do terceiro andar do prédio onde uma amiga dele mora, na Rua Atucupé, no Jardim Leônidas Moreira, região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

O acidente ocorreu quando Cardoso assistia ao jogo entre Goiás e São Paulo, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ao comemorar um dos gols, o garçom resolveu subir em um sofá e começou a pular, desequilibrando-se e passando pela janela.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Municipal Doutor Fernando Mauro Pires Rocha, no Campo Limpo, em estado grave. O caso foi registrado na Delegacia do Campo Limpo (37ºDP).