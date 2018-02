Toque de recolher chega ao interior Um boato sobre um atentado que seria promovido pela facção criminosa PCC fez a Polícia Militar reforçar, ontem, o efetivo nas ruas de alguns bairros de Campinas, Sumaré e Hortolândia, região próxima do maior complexo penitenciário do interior de São Paulo. Um dia antes, alguns comerciantes, escolas e unidades de saúde fecharam as portas mais cedo no fim da tarde, nessa região de limite dos três municípios, após uma onda de informações sobre supostos atentados e confrontos. /RICARDO BRANDT